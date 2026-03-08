El domingo 8 de marzo se presentará con condiciones inestables en San Juan y con probabilidades de lluvia durante gran parte de la jornada. El pronóstico anticipa tormentas desde las primeras horas del día y la continuidad de precipitaciones en distintos momentos, por lo que se espera un cierre de fin de semana marcado por la presencia de agua.

Durante la mañana se prevén tormentas con probabilidades de precipitación que se ubican entre el 40% y el 70%. La temperatura en ese tramo del día rondará los 19°C, mientras que el viento soplará desde el sector sudoeste con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

Con el avance de la jornada, el escenario climático se mantendrá inestable. Para la tarde continuará el pronóstico de tormentas con la misma franja de probabilidad de lluvias, entre el 40% y el 70%. En ese momento se registrará la temperatura más alta del día, con una máxima cercana a los 25°C. El viento seguirá predominando desde el sudoeste, aunque con menor intensidad, con velocidades que irán de los 13 a los 22 km/h.

Hacia la noche se espera un cambio en el tipo de fenómeno, con chaparrones en lugar de tormentas. Sin embargo, la posibilidad de precipitaciones seguirá siendo elevada, manteniéndose también entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá hasta aproximadamente 22°C y el viento rotará hacia el sector sur, con velocidades previstas entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, el pronóstico anticipa una jornada con lluvias probables en distintos momentos del domingo, temperaturas moderadas y viento predominante del sector sur y sudoeste. La inestabilidad se mantendría durante gran parte del día, por lo que las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente.