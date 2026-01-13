La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, es una de las plataformas más utilizadas en el mundo, pero también se ha convertido en un objetivo frecuente para ciberdelincuentes que buscan obtener acceso a cuentas o cometer estafas digitales mediante engaños y herramientas maliciosas.

Aunque el cifrado de extremo a extremo protege el contenido de chats y llamadas, los métodos de ataque más comunes no apuntan a romper esa protección, sino a engañar a los usuarios para que instalen malware, sigan enlaces peligrosos o compartan datos sensibles.

Las estafas suelen llegar en forma de mensajes con enlaces engañosos, archivos aparentemente inofensivos o solicitudes urgentes de información, incluso desde cuentas de contactos comprometidos, con el objetivo de tomar el control del dispositivo o de la cuenta misma.

Entre las recomendaciones básicas para reforzar la seguridad figura mantener la aplicación y el sistema operativo actualizados, dado que las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades conocidas.

Otra medida clave es activar la verificación en dos pasos, que añade un PIN personal adicional requerido para registrar la cuenta en un nuevo dispositivo. Esto dificulta que un tercero pueda acceder aun si logra obtener el código de verificación enviado por SMS.

Los expertos también aconsejan desconfiar de enlaces y archivos recibidos, incluso si parecen venir de contactos conocidos, porque cuentas comprometidas pueden reenviarlos para propagar malware o redirigir a páginas de phishing.

Además, se recomienda evitar instalar aplicaciones fuera de tiendas oficiales (Google Play o App Store), ya que muchas de las amenazas digitales se disfrazan de apps falsas que prometen funciones adicionales pero en realidad contienen código malicioso.

WhatsApp subraya que nunca solicitará códigos de verificación, contraseñas o datos sensibles por mensajes privados. Cualquier pedido de este tipo debe considerarse sospechoso y reportarse, cortando la comunicación con el remitente.

La concientización y la adopción de buenas prácticas digitales (como verificar identidades, no compartir información sensible y conocer las señales de fraude) continúan siendo herramientas fundamentales para evitar caer en estafas que pueden comprometer no solo tu cuenta, sino también tus contactos y datos personales.