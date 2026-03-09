Mientras el Gobierno de San Juan concentra su agenda en la gestión cotidiana y en distintos frentes de la administración provincial, el debate político sobre el calendario electoral ya empieza a aparecer en el horizonte. En ese contexto, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, se refirió al eventual adelantamiento de las elecciones provinciales y dejó una definición clara, aunque aclaró que se trata de una opinión personal.

El funcionario, que además es licenciado en Ciencias Políticas, señaló en el Café de la Política que considera probable que varios mandatarios provinciales opten por desdoblar los comicios respecto del calendario nacional. Según planteó, el contexto actual del país y el nuevo rol que están asumiendo las provincias en materia de gestión y financiamiento de obras públicas podrían influir en esa decisión.

Publicidad

Achem explicó que “el escenario federal cambió en los últimos meses, especialmente por la reducción de transferencias y de inversión por parte del Gobierno nacional”. En ese sentido, sostuvo que muchas administraciones provinciales se vieron obligadas a hacerse cargo de responsabilidades que antes dependían de la Nación.

“Esto lo digo a título personal porque no lo hemos hablado con el gobernador. Hoy no estamos pensando en elecciones, pero me parece correcto adelantar los comicios”, señaló el funcionario durante su participación en el programa Café de la Política, que se emite de lunes a viernes a las 10 de la mañana por el HuarpeTV

Publicidad

Según detalló, la discusión tiene que ver con un fortalecimiento del federalismo que, en la práctica, obliga a las provincias a asumir más responsabilidades en áreas clave como infraestructura, transporte público, conectividad y salud. “Las provincias nos tuvimos que hacer cargo de la inversión que la Nación dejó de hacer. Rutas, transporte, conectividad y muchas otras cosas que antes financiaba el Estado nacional”, explicó.

En esa línea, Achem interpretó que el proceso político actual también se refleja en algunos debates legislativos de alcance nacional. Como ejemplo mencionó la discusión sobre la aclaratoria de la Ley de Glaciares, iniciativa que busca reforzar la potestad de las provincias sobre la administración de sus recursos naturales.

Publicidad

Para el funcionario, ese tipo de debates también marca una etapa de mayor protagonismo de las jurisdicciones provinciales dentro del esquema institucional del país. “Ahí hay otro paso fuerte de federalismo, donde el propio presidente plantea que los gobernadores se hagan cargo de la administración de los recursos”, afirmó.

En ese marco, consideró que el adelantamiento de elecciones podría permitir que cada provincia discuta su propio rumbo político sin quedar atada al clima electoral nacional. Según sostuvo, separar los comicios podría favorecer una discusión centrada en las agendas locales y en la evaluación de las gestiones provinciales.

“Cada gobernador va a evaluar cuál es el mejor momento para ir a elecciones y que la gente elija un gobernador sin estar atado a una lista sábana nacional”, indicó.

Si bien desde el Ejecutivo provincial no existe aún una definición oficial sobre el calendario electoral, las declaraciones de Achem reflejan que el tema ya forma parte de las conversaciones políticas que comienzan a proyectarse hacia el ciclo electoral de 2027.