Quién es la famosa argentina que confesó haber "estado en los brazos de Michael Jackson"

Sofía Pachano relató una anécdota de su infancia vinculada a Michael Jackson durante su visita a la Argentina en la década del 90. En aquel entonces, la producción a cargo de Héctor Caballero seleccionaba niños para el segmento de la canción "Heal the World", y la actual conductora fue una de las elegidas para subir a escena. Al respecto, la actriz recordó: “Estuve en el show de Michael Jackson en cuando vino en el 94”.

Sobre los posibles riesgos de aquel momento, reflexionó que fue “con el diario del lunes al límite, al límite”, a pesar de que en su momento la situación se vivió con naturalidad y sin conocer las polémicas del artista.

Durante la presentación, el propio "Rey del Pop" alzó a la pequeña Sofía ante la mirada de sus padres y de Valeria Lynch, quien colaboró para localizarla en las pantallas del estadio.

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió tras la experiencia, cuando Aníbal Pachano le preguntó con curiosidad qué había sentido al estar junto al astro mundial. Con la inocencia de su edad, ella simplemente le dijo: "Se maquilla como vos, papá". También le respondió: “Es como vos papá, se maquilla como vos”.

Para Sofía, la imagen de un hombre maquillado y con una gran producción no era una novedad, ya que estaba acostumbrada a ver a su padre entre el despliegue artístico de los Botton Tap. Entre risas, concluyó: “¿Cómo era mi papá para mí? Así, todo entre plumas”.