Redes: el streamer Brunenger se accidentó brutalmente en su camioneta de lujo

Un violento accidente automovilístico en la Autopista Panamericana encendió las alarmas entre los seguidores del popular streamer argentino Bruno Kruszyn, conocido como Brunenger. El siniestro ocurrió durante la mañana del domingo, horas después de que el joven creador de contenido finalizara una maratónica transmisión en vivo de más de diez horas para celebrar su cumpleaños. La preocupación se disparó en redes sociales luego de que circularan las imágenes del choque que involucró a su llamativo vehículo.

El incidente se registró cerca de las 7 de la mañana a la altura de la calle Paraná, en el sentido que se dirige hacia el norte. El impacto involucró al menos a dos vehículos, lo que dejó un saldo de dos personas heridas. La gravedad del choque fue tal que los equipos de rescate tuvieron que intervenir para liberar a uno de los ocupantes que había quedado atrapado. Las tareas de rescate y peritaje provocaron la reducción de la calzada hasta las 9, generando importantes demoras en el tránsito matutino.

La voz de la tranquilidad: Coscu confirma que Brunenger está bien

Ante la rápida viralización del suceso en plataformas como X (antes Twitter) y la creciente preocupación de los fans, su colega y amigo Martín Pérez Disalvo (Coscu) utilizó sus redes sociales para brindar información oficial. "Hablé con la familia de Bruno. Tuvo un accidente muy fuerte en la Panamericana. Lo importante es que sepan que está bien, él y todos los que iban en el auto”, escribió Coscu. En un mensaje aclaratorio, solicitado por la propia familia, el streamer confirmó un dato crucial: “No estaba manejando Bruno”, un punto relevante ya que el joven había estado transmitiendo en estado de ebriedad horas antes.

El vehículo protagonista del choque fue su inconfundible Jeep Grand Cherokee SRT, un SUV de alto rendimiento que Brunenger ha exhibido en diversas ocasiones en sus plataformas. La camioneta es fácilmente identificable por su ploteo personalizado en colores rojo y negro. El otro rodado involucrado en la colisión fue un Renault Mégane III Hatchback de color negro.

Un historial de incidentes al volante

Este accidente se suma a una serie de incidentes viales y episodios de conducción imprudente que han marcado la trayectoria mediática del streamer. En el pasado, varios clips de sus transmisiones se hicieron virales, mostrando maniobras peligrosas. En diciembre de 2024, por ejemplo, un video captó cómo su copiloto tuvo que corregir rápidamente el volante para evitar un choque frontal. Asimismo, hace seis meses, el creador de contenido también protagonizó un incidente en el Autódromo de Buenos Aires al chocar su Ford Mustang Mach 1 durante un track day, evidenciando una falta de experiencia en maniobras de alta velocidad.