La repavimentación de Avenida Libertador transita una etapa clave con la incorporación de geogrillas, un material que por primera vez se aplica en San Juan y que permitirá reforzar la estructura del pavimento, evitar fisuras y prolongar la durabilidad de la calzada. Se trata de un procedimiento técnico novedoso que marca un antes y un después en la forma de ejecutar y mantener las principales arterias de la provincia.

(Foto gentileza Sí San Juan)

El proceso contempla cuatro pasos: la colocación de una primera capa de asfalto de regularización (AC10), la aplicación de un riego de liga que funciona como adhesivo, la instalación de la geogrilla y, finalmente, la aplicación de una segunda capa de asfalto (AC30) que conformará la nueva calzada.

(Foto gentileza Sí San Juan)

Actualmente, los avances ya son visibles en distintos sectores: la segunda capa de concreto asfáltico con geogrilla está colocada desde Las Heras hasta Ameghino en ambas calzadas, mientras que en el tramo sur entre Santa María de Oro y Adán Quiroga también se registran progresos importantes. En paralelo, sobre Libertador entre Paula y Circunvalación se realizan trabajos de demolición para preparar la base de pavimentación.

Esta obra forma parte de un plan integral de modernización vial que busca optimizar la circulación, mejorar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento futuro. Con la aplicación de nuevas tecnologías, San Juan refuerza la infraestructura de su principal arteria urbana y consolida a Avenida Libertador como un eje central de conectividad para miles de usuarios.