El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el debate sobre la Ley de Glaciares, una discusión que desde hace años mantiene en tensión a las provincias cordilleranas y a las empresas mineras que buscan desarrollar grandes proyectos de cobre y oro en el país. En medio del seminario Argentina Oro, Plata y Cobre, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, confirmó que la llamada “ley aclaratoria” de la normativa ya está redactada, una definición que genera expectativa especialmente en distritos como San Juan, donde varios yacimientos de escala internacional aguardan precisiones legales para avanzar.

Lucero fue directo al exponer la posición del Gobierno: “Hemos trabajado muchos meses calladamente con qué va a pasar con glaciares. Hemos trabajado internamente en dar consensos. En el Gobierno se estableció que lo mejor es una ley aclaratoria, y por eso el texto ya está redactado de una manera muy elaborada”. De esta forma, confirmó que el Ejecutivo optó por evitar una reforma profunda y se inclinó por un instrumento que ordene, delimite y precise los conceptos de la ley vigente.

La aclaratoria apunta, principalmente, a trasladar a las provincias la facultad de determinar los límites del ambiente periglaciar, uno de los puntos más sensibles de la actual Ley 26.639, cuya interpretación ha generado debates sobre qué zonas deben ser protegidas y cuáles pueden habilitar actividades extractivas. El funcionario explicó que la intención es dar certeza jurídica a los proyectos y evitar que decisiones administrativas o interpretaciones amplias bloqueen inversiones vinculadas a la minería y los hidrocarburos.

En ese sentido, Lucero expresó que la nueva propuesta busca corregir una mirada centralista: “Básicamente, va a ser un ejercicio de federalismo. La ley que tenemos fue resultado de un enfoque de país gobernado desde Buenos Aires en el peor de los sentidos. Buenos Aires no puede decirles a las provincias qué hacer con su agua”.

A la vez, remarcó que la definición territorial deberá surgir de estudios técnicos y no de decisiones políticas aisladas. “La gran línea de la ley aclaratoria es que tiene que haber decisiones de viabilidad del proyecto basadas en estudios científicos evaluados por la provincia que tiene los recursos. Es restituir a las provincias la capacidad de decidir sobre ellas”, sostuvo.

La expectativa en torno a esta aclaratoria no es menor. Gobiernos como el de San Juan vienen reclamando una herramienta normativa que permita definir con precisión qué geoformas periglaciares aportan efectivamente agua y cuáles no, dado que esa delimitación es clave para avanzar sobre proyectos estratégicos para la transición energética global, especialmente los grandes desarrollos de cobre.

Según explicó Lucero, el espíritu del texto no busca alterar la esencia de la ley —que es proteger glaciares y reservas hídricas—, sino “ordenar y aclarar” aspectos que han generado interpretaciones restrictivas. En la práctica, esto implica que las provincias asumirán la responsabilidad sobre la gestión de los recursos naturales, la delimitación de áreas sensibles y la emisión de los permisos ambientales correspondientes.

El secretario sostuvo que para que el país pueda “aprovechar sus riquezas naturales”, es indispensable contar con un marco legal preciso y acorde a las realidades geográficas de cada provincia. La aclaratoria, según indicó, sería el camino para destrabar inversiones que hoy están frenadas por falta de un criterio unificado sobre qué es y qué no es ambiente periglacial.

Con el texto ya terminado y a la espera de su envío al Congreso, el Gobierno prepara un nuevo capítulo en el debate sobre minería, ambiente y federalismo. La definición de esta aclaratoria marcará el tono de la relación entre Nación, provincias y empresas en un momento en el que la Argentina busca posicionarse en la carrera global de los minerales críticos.

Confirmado que Nación presentará una Ley Aclaratoria sobre la Ley de Glaciares, ahora resta que se trate en el Congreso. Se especulaba que fuera en extraordinarias de este año, pero comenzó a tomar fuerza que se debata el año que viene.