¿River Plate y Boca Juniors tienen chances de ganar el torneo apertura 2026?

El fútbol argentino siempre ha estado lleno de emociones y acciones impredecibles, y ahora se prepara para brindar nuevas acciones en lo que será el torneo apertura 2026. Con un inicio marcado en enero, el país ha comenzado a seguir de cerca a cada uno de los equipos participantes.

¿Boca o River tendrán posibilidades reales de ganar el título este año? La respuesta no es cuestión del azar o el talento individual de los jugadores de cada plantel, sino de la inteligencia y agresividad de los movimientos realizados durante el mercado de pases.

En este contexto de adrenalina, los aficionados ya están analizando los rendimientos de sus respectivos equipos en sitios de apuestas seguros para hacer sus predicciones. Además, es una oportunidad para disfrutar de una experiencia de entretenimiento más inmersiva de cara a los próximos partidos.

River Plate ha comenzado el ciclo con un objetivo claro: obtener solidez defensiva, algo que faltó en el torneo pasado. Con una liga en desarrollo y culminado el libro de pases, los dirigidos por Núñez lucen como un rival duro de vencer. El cuerpo técnico ha enfocado sus decisiones en elegir jugadores europeos, tratando de encontrar una adaptación inmediata para no dejar pasar puntos importantes al comienzo de la competición.

Las transferencias culminaron el 27 de enero de 2026, y el equipo logró retener a talento jóven, algo tan clave como administrar una plantilla a futuro. La precisión del equipo de River es el activo más valioso, pues le permitirá rotar jugadores sin abandonar el juego ofensivo. Si consigue conservar buenos resultados fuera de casa, las chances de ganar el Apertura 2026 serán elevadas. Pues, tienen el recambio requerido para superar desafíos o bajas importantes en la plantilla.

Los dirigidos por Ribera han reconstruido el plantel a nivel futbolístico y emocional. Con un torneo que inició el 22 de enero, el Xeneize no tuvo un arranque esperado, lo que obligó al equipo a optar más por nombres con personalidad en vez de cantidad. Se ha buscado jerarquía en la cancha para afrontar partidos difíciles, comprendiendo que el torneo local tiene las canchas más complicadas de Argentina.

Boca ha invertido en delanteros nuevos que aporten físico, buscando un estilo de juego más directo. La estrategia es una sola: hacer de la Bombonera un fuerte y conseguir la máxima cantidad de puntos posibles como visitantes. La efectividad en los sectores del campo será esencial para dejar atrás a River, apostando por un juego poco vistoso pero más ofensivo.

Con la culminación del mercado de pases, los dirigidos por Ribera deben acoplarse con los nuevos jugadores para seguir en la lucha por el título.

Evaluar las posibilidades de River y Boca necesita de conocimiento previo sobre los movimientos realizados hasta el último minuto del 27 de enero. Mientras Boca se enfocó en el contragolpe y resistencia, River optó por precisión y fluidez. La dualidad de ambos estilos es lo que le dará más atractivo al resto del Apertura 2026.

River luce más fuerte con respecto a la continuidad de su proyecto, por su parte, Boca necesitó mejorar su plantel para no seguir bajo presión en la mitad de la tabla. Hasta hoy 2 de enero de 2026, River acumula 11 puntos en el grupo B con 8 partidos, mientras que Boca Junior tiene 9 puntos en el grupo A con 7 partidos.

Es clave comprender que, en un torneo que ya ha comenzado (22 de enero de 2026), hay un pequeño margen de error. Un equipo que no aproveche las primeras 10 fechas tiene pocas posibilidades de remontar posiciones en la tabla en un evento tan físico como el de Argentina.

En este contexto, gestionar las cargas físicas es fundamental, sobre todo en jugadores que han llegado recientemente al equipo y no lograron hacer la pretemporada con el resto de la plantilla.

No se puede dejar atrás la presión de los medios de comunicación y los socios de River Plate y Boca Juniors. En el caso del primero, conseguir el Apertura 2026 es una forma de volver al trono y conseguir una hegemonía que se ha mantenido por años. Mientras que, para Boca, es una forma de calmar la presión de los fanáticos, quienes desean ver títulos lo antes posible.

El aspecto psicológico será el que defina las últimas fechas, punto en el que la experiencia del cuerpo técnico para manejar el banquillo con los jugadores adquiridos durante el mercado de pases será la diferencia. Al no tener la oportunidad de conseguir nuevos refuerzos, las decisiones tomadas hasta el 27 de enero tendrán que rendir frutos.

De momento, tanto River como Boca tienen argumentos válidos para levantar el título del Torneo Apertura 2026. El xeneize tiene la capacidad individual para dominar partidos complicados; por su parte, el River Plate posee funcionamiento colectivo y estructura.