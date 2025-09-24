Rocío Marengo atraviesa un momento de gran felicidad tras confirmar su embarazo junto a Eduardo Fort, luego de años de intentos para cumplir su sueño de ser madre. Este sábado, la influencer realizará una fiesta de revelación de sexo, una celebración que se ha popularizado para anunciar si el bebé será varón o mujer.

En un video compartido, Marengo expresó la emoción y ansiedad que siente mientras prepara cada detalle del evento. “Martes y no puedo más de la ansiedad porque este sábado tenemos la fiesta de revelación de sexo de Bebite. Estoy chequeando mis invitados. Estoy refeliz. Yo estoy cebada, con la máquina encendida, pero la gente también me ceba más”, comentó mientras revisaba la lista de asistentes.

La organización del festejo incluye invitados que viajan desde diferentes lugares, como Bahía Blanca y Chile, lo que aumenta la expectativa. “Preguntan ‘qué se pone’ y ‘a qué hora llegan’, porque hay gente que llega de viaje. Adelantaron vuelos amigas de Bahía Blanca y amigas de Chile. Así que acá chequeando”, explicó, destacando además el apoyo que recibe en esta etapa. La fecha estimada para la llegada del bebé es entre el 13 y el 15 de enero.

Con humor, la futura mamá contó que siente a su bebé moverse con entusiasmo: “Bebito patea. O sea, cuando alguien me confirma, y yo me pongo alegre por ese motivo, Bebito patea. O sea, Bebito tiene unas ganas de fiesta que se muere”. Además, reveló que la celebración contará con chocolates, dos shows sorpresa y fuegos artificiales, además de una cuidada ambientación, catering, bolsitas para los invitados, torta y mesa dulce.

Respecto al código de vestimenta, Rocío adelantó que será una mezcla entre boliche y fiesta, con looks muy llamativos. “El tema del look va a ser entre boliche y fiesta. Looks bien arriba porque imagínense que estamos dándole la bienvenida a un nuevo integrante, ‘integranta’. Así que vamos de fiesta y a darlo todo. ¿O no, amor?”, concluyó divertida.

A comienzos de septiembre, Marengo compartió en una entrevista que los últimos años se concentró intensamente en lograr este embarazo, especialmente en los tres años previos. Contó que la incertidumbre y el temor la abrumaban, y que llegó a pensar en abandonar el tratamiento: “Tenía mucho miedo. No me bancaba una piña más, te juro”.

Su camino a la maternidad incluyó cinco años de intentos, desde métodos naturales hasta fertilización in vitro, pasando por tratamientos de baja complejidad que exigían medicación y esfuerzo para la pareja. Rocío afirmó que la decisión de ser madre fue un deseo personal, sin influencias externas: “Yo tenía claro que quería ser mamá y eso es fundamental como primera medida”.

Además, destacó que aunque nunca tuvo problema en ser madre sola, su mayor alegría es la familia que formó junto a Eduardo Fort. “Si tengo que elegir, claramente, quiero esto que tengo ahora: una familia. Pareja, la familia, los dos pensar en estar con el bebito, pensar el nombre y pensar juntos en el futuro”, expresó con convicción.