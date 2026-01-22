Un periodista argentino, Antonio Serpa, aseguró que existe un conflicto entre Leandro Paredes y Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, y que este choque podría llevar al mediocampista a analizar su salida del club. Según lo expresado por Serpa en el ciclo de streaming Decime qué se siente, Riquelme estaría “haciendole la vida imposible” a Paredes para imponer su autoridad dentro del plantel, generando una tensión que ha crecido en el seno del club xeneize.

De acuerdo con la versión del periodista, Paredes (campeón del mundo y uno de los referentes del equipo) estaría molesto con decisiones de la dirigencia y el cuerpo técnico, cuestionando la falta de contratación de ciertos jugadores y las prioridades en la confección del plantel, lo que habría profundizado la brecha entre el capitán y el presidente. Serpa llegó a afirmar que Paredes “tiene los huevos llenos de Riquelme”, sugerencia que aumentó la polémica entre los seguidores del club.

Las declaraciones generaron rápidamente reacciones diversas en redes sociales y foros de hinchas, donde algunos interpretaron el episodio como un síntoma de tensiones internas en Boca, mientras que otros destacaron la necesidad de confirmar oficialmente cualquier versión antes de darla por cierta. Hasta el momento ni el jugador ni el club emitieron una comunicación oficial al respecto.

Este tipo de versiones se enmarca en un contexto donde el mercado de pases y las decisiones dirigenciales suelen estar bajo análisis constante, especialmente con el inicio de la temporada 2026 y el estreno de Boca en el Torneo Apertura. Cualquier ruido interno, real o especulado, tiende a amplificarse en la prensa deportiva y entre los aficionados, lo que obliga a las partes involucradas a manejar estas situaciones con prudencia y cautela.