Ante los pronósticos (como el de este lunes) que anticipan un verano 2026 con mayor inestabilidad climática y lluvias por encima de lo habitual, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano puso en marcha un plan de operativos preventivos para reducir riesgos en zonas vulnerables.

Las acciones estarán a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y se activarán cada vez que se emita una alerta meteorológica. El operativo contempla relevamientos territoriales y entrega primaria de materiales destinados a la reparación de techos, con el objetivo de prevenir filtraciones, derrumbes o desprendimientos que puedan comprometer la seguridad de las familias.

Según informaron desde la cartera, el foco estará puesto en viviendas ubicadas en sectores afectados por fenómenos climáticos, priorizando aquellos hogares que presentan mayor vulnerabilidad estructural. La intervención temprana busca evitar evacuaciones forzadas y consecuencias de mayor gravedad.

Estas políticas preventivas ya fueron aplicadas durante temporales recientes, con resultados positivos. Desde el Ministerio destacaron que la estrategia no sólo incluye la provisión anticipada de insumos básicos, sino también el trabajo conjunto con las familias para reforzar y reparar sus hogares.

Finalmente, remarcaron que el trabajo territorial y la participación comunitaria son claves para minimizar el impacto de los eventos climáticos extremos y garantizar condiciones de habitabilidad seguras durante la temporada de lluvias.