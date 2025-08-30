Provinciales > Fenómeno climático
San Juan bajo alerta: caída de granizo en La Chimbera, 25 de Mayo
POR REDACCIÓN
La provincia de San Juan se encuentra bajo alerta meteorológica, con advertencias del Servicio Meteorológico Nacional que han escalado a nivel naranja debido a la previsión de lluvias fuertes, tormentas y vientos intensos. En horas del mediodía, ya se registraron las primeras consecuencias del mal tiempo con la caída de granizo en la localidad de La Chimbera, departamento 25 de Mayo. Esta situación subraya la necesidad de tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas que se esperan durante el fin de semana.
La aparición de granizo se percibió en el sureste de la provincia que puso en alerta a los residentes de La Chimbera, y varios residentes decidieron capturar las piedras que estan afectando a la localidad. La precaución es fundamental para minimizar los posibles daños materiales y garantizar la seguridad de los ciudadanos frente al temporal.
Los registros capturados en videos fueron compartidos por los vecinos de la zona, evidenciando el impactante volumen de hielo que se precipitó, dejando en claro la intensidad del fenómeno.
El pronóstico del tiempo indica que las inclemencias continuarán a lo largo del fin de semana, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar las recomendaciones para la población y suspensiones en todas las actividades, tanto recreativas como deportivas.
