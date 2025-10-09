Un violento siniestro vial se registró este jueves 9 de octubre de 2025 por la mañana en el lateral este de Circunvalación y calle San Lorenzo, en Santa Lucía. El hecho ocurrió cerca de las 8 horas, cuando un motociclista que circulaba a alta velocidad intentó esquivar un vehículo y terminó impactando contra una camioneta.

Según fuentes de la UFI Delitos Especiales, el accidente involucró a una moto Keller 110 cc, conducida por Braian Exequiel Andrade, de 26 años, y a una camioneta Toyota Hilux al mando de Cinthia Valeria Salman, de 43, quien viajaba acompañada por sus dos hijos menores.

La moto Keller 110 cc era conducida por Braian Exequiel Andrade, de 26 años. Foto gentileza.

De acuerdo al informe policial, Andrade circulaba por calle San Lorenzo de este a oeste cuando se encontró con un vehículo —del que se desconocen las características— que cruzó sorpresivamente de sur a norte. Al intentar esquivarlo, no advirtió la presencia de la camioneta Toyota que iba delante suyo en el mismo sentido y terminó chocando contra su parte trasera.

Un testigo del hecho aseguró que el motociclista venía a excesiva velocidad, lo que habría contribuido a la pérdida de control.

En la camioneta viajaba una mujer con sus dos hijos menores, todos resultaron ilesos. Foto gentileza.

El conductor de la moto fue asistido por personal médico y trasladado consciente al Hospital Rawson, con golpes en sus miembros inferiores. En tanto, los menores que viajaban en la camioneta resultaron ilesos y fueron retirados del lugar por su padre para asistir al colegio.

Cabe destacar que en la esquina donde ocurrió el siniestro los semáforos no se encontraban funcionando correctamente, lo que podría haber sido un factor de riesgo adicional.

Intervino en el lugar personal de la Comisaría 29°, bajo las directivas del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.