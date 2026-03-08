Sarmiento: evacuaron a 10 familias por el temporal del fin de semana

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que, como consecuencia del fuerte temporal de lluvia registrado entre la noche del sábado 7 y la madrugada de este domingo 8 de marzo, al menos 10 familias debieron ser evacuadas en la localidad de Sarmiento.

Las personas afectadas fueron trasladadas al Centro Integrador Comunitario (CIC) de Colonia Fiscal Norte, donde la cartera provincial les brindó contención y asistencia inmediata. Además de las evacuaciones, el organismo intervino en otras situaciones derivadas de las intensas precipitaciones, prestando ayuda a un total de 30 familias que sufrieron filtraciones y diversos problemas en sus viviendas a raíz del agua.

Desde el Ministerio indicaron que "los operativos de prevención y asistencia continúan activos". Asimismo, precisaron que "las tareas están a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y se mantendrán mientras persistan los pronósticos de inestabilidad climática en la zona".