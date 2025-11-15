La China Suárez ofreció una profunda reflexión sobre cómo la sociedad argentina vive y polariza el conflicto que la envuelve con Wanda Nara, la actual y la ex pareja de Mauro Icardi. En una charla con Mario Pergolini, la actriz opinó que el país se caracteriza por estar en un "River-Boca constante", obligando a las personas a posicionarse de un lado o del otro.

Pergolini la consultó directamente: "¿Por qué crees que despertaste estas pasiones en la gente?". El conductor agregó que quienes la apoyan están "a muerte" con ella, mientras que quienes están en contra, están "recontra contra" ella.

La China Suárez contextualizó el fenómeno, indicando que este tipo de polarización sucede "mucho con todo" en Argentina, mencionando ejemplos como la política y los equipos de fútbol.

Sin embargo, profundizó en la dinámica específica de su conflicto, mencionando que "pasa esto del disfrute de enemistar a dos mujeres, meter mierda, de estar de un lado o estar del otro".

Fue en este punto que Mario Pergolini interrumpió la reflexión para señalar la personalidad de las protagonistas: "Bueno, no son dos tibias".

La actriz concordó categóricamente con la descripción, dejando en claro que su personalidad no permite la neutralidad en la vida ni en los conflictos. "No, si hay algo que no soy es tibia. Nunca. Ni lo seré", sentenció.

Esta cualidad, según Suárez, impacta directamente en su vida social. Explicó que tampoco le gustan las personas "tibias", y es por ello que "tengo cinco amigos".

La lealtad es un valor central para ella: "Yo por mis amigos mato". La China Suárez cerró su idea explicando que si esa lealtad no se corresponde del otro lado, prefiere cortar el vínculo, especialmente cuando a alguien "le preguntan y dice: ‘No, no la conozco'".