El 2025 para Morena Rial ha sido un año turbulento que, tras una detención inicial, la vio quedar libre y, posteriormente, regresar a estar tras las rejas por incumplimientos, complicando drásticamente su situación. Actualmente, la joven se encuentra alojada en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena.

Su abogado, Martín Leiro, salió a hablar en las últimas horas sobre la crítica realidad que atraviesa su defendida. Rial está imputada por robo agravado y podría enfrentarse a una pena de hasta cuatro años de prisión.

Leiro confirmó que la situación emocional de Morena es sumamente frágil. "Morena está esperando lo peor. Yo a Morena no la vi bien. No está bien. Está muy mal en el lugar", afirmó. El letrado describió la situación como "muy delicada".

Ante esta preocupación, se ha solicitado un análisis de su estado emocional y económico. Cabe destacar que, además del riesgo de una condena, las próximas semanas serán determinantes, ya que Morena podría perder la tenencia de su hijo menor, Amadeo.

El impacto emocional del encierro se manifestó en una reciente conversación. Leiro relató que al llegar, encontró a la joven "conmocionada y en llanto" porque estaba hablando con su papá. La hija del periodista decidió escribir una carta expresando su deseo de solucionar pronto "este embrollo" en el que se metió y del cual, hasta el momento, no encuentra salida.