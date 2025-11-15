Miadosqui tras el descenso de San Martín: “Debería dar un paso al costado”

Minutos después de que se confirmara el descenso del club San Martín (el Verdinegro) a la Primera Nacional, el presidente Jorge Miadosqui fue el único dirigente que ofreció declaraciones a la prensa desde Mar del Plata. En un anuncio que marca el fin de una era, Miadosqui manifestó que dejará la presidencia del club.

La salida del máximo directivo se da en un contexto de profunda autocrítica, la cual él mismo encabezó. "Le pido mil disculpas a la gente pero hay que hacer autocrítica, hicimos mal las cosas y cuando haces mal las cosas el fracaso está cerca", expresó el presidente en declaraciones con radio Santa Cecilia.

Miadosqui enfatizó que su decisión de dimitir responde a que "los ciclos se cumplen" y que siente que es el momento de "dar ya un paso al costado". El presidente reconoció que, a pesar de la gestión realizada, la cual calificó de importante, esta no fue suficiente para evitar la caída.

Un punto particularmente doloroso para Miadosqui fue la promesa que no pudo cumplir ante la afición: "Le prometí a la gente que no iba a descender y no lo cumplí, es muy triste".

Al analizar la cuestión institucional, Miadosqui reveló detalles financieros del esfuerzo realizado para el partido crucial. Informó que para el viaje a Mar del Plata, el club tuvo que invertir 130 millones de pesos. "Lo hicimos pensando que era lo mejor para todos pero no se dio", comentó el dirigente.

Respecto al encuentro decisivo, el presidente Miadosqui fue categórico al señalar la responsabilidad del equipo en la derrota que concretó el descenso. Señaló que "no supimos aguantarlo, lo perdimos nosotros". Explicó que no lograron mantener la ventaja cuando iban ganando.

Con el año y el camino en Primera División terminados, Miadosqui indicó que ahora la institución deberá sentarse a dialogar con los jugadores y resolver otras cuestiones, ya que "la gente siempre se queda con los resultados pero hay muchas otras cosas más por resolver".