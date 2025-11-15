La renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity sorprendió al público argentino y generó especulaciones en el mundo del espectáculo. La influencer, quien es pareja del futbolista Enzo Fernández y madre de dos hijos, decidió abandonar el popular reality de Telefe para regresar a Inglaterra. Su principal motivación fue priorizar el bienestar y la unión de su familia por encima de cualquier compromiso televisivo.

Menos de una semana después de su renuncia, y ya instalada en Londres para retomar su vida junto al mediocampista del Chelsea, Valentina tuvo un gesto que se sintió como una despedida formal hacia sus excompañeros. En su feed de Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores, la influencer publicó un breve repaso fotográfico de su estadía en el reality. Estas instantáneas demostraron la camaradería que surgió en el mes y monedas que duró su participación, la cual trascendió el espíritu competitivo y se proyectó en salidas fuera del set.

Valu reflejó la experiencia desde la complicidad con su "vecina" Evangelina Anderson hasta el vínculo con personajes de otros ámbitos, como el rockero Walas, el influencer Alex Pelao y la actriz Julia Calvo. La modelo se mostró sonriente e integrada al equipo, mostrando también cercanía con Cachete Sierra. Para denominar al grupo que integró mientras duró la competencia, escribió: “My dream team”, lo que significa "el equipo de sus sueños".

Aunque su salida fue repentina y estuvo envuelta en polémicas, Valentina compartió una captura de un momento de suma concentración ante el "implacable jurado" Germán Martitegui, deslizando que no quedó ningún tipo de rencor con el chef. Ella se perfilaba como una competidora de fuste y fue de las mejores participantes en las primeras galas del programa.