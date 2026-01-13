"Soy un meme": Luciano Castro y su crisis tras la infidelidad

Luciano Castro atraviesa una crisis de angustia pocas veces vista tras quedar expuesto por una infidelidad a Griselda Siciliani. El escándalo estalló la semana pasada al difundirse audios y conversaciones donde el actor improvisaba un acento español, lo que desató burlas generalizadas, incluidas las de la propia actriz.

En declaraciones a Puro Show, Castro se mostró totalmente abatido y admitió: "Es una tristeza que cada día es más aguda y más grande por el simple hecho de que bastardée mi relación". Con sinceridad, reconoció que su conducta trasciende lo superficial: "Es verdad que todo esto tendrá que ver con patrones o patologías que son más serias que la frivolidad que pueda decir pero lo cierto es que yo desilusioné a la persona que más amo".

A pesar de la imagen pública de Siciliani, puertas adentro la situación es crítica: "A ella más que molestarle, todo esto le dolió. Sé que está enojadísima. No me lo dice, no grita, no hace escándalos ni nada de eso pero me doy cuenta. Lastimé a la mujer que más amo y a mi me deja en un lugar de absurdo y en una situación que yo creía haber superado".

El actor, quien ya había manifestado sentirse "patético" ante Intrusos, reafirmó su vergüenza con un hablar pausado. "Estoy realmente avergonzado. Busco palabras para decir en los silencios que hago pero no sé. Ya está: soy un pelotudo... le digo a mi novia 'hola mi amor' y ella me responde 'hola guapa'. Soy un meme y no me respeta nadie".

Como reflexión final ante su angustia, sentenció: "Lo más fácil sería tirar la pelota afuera con un discurso de 2 mangos pero no tengo la capacidad de hacerlo en este momento por la angustia que tengo. Lo más indicado sería el silencio pero eso sería bastardear más lo que hice. Encima de que soy un boludo me hago el místico". El intérprete resumió su estado actual afirmando: "Soy un meme, no me respeta nadie y a mi novia le dolió".