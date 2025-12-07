Cultura y Espectáculos > Oficial
Suspendieron la Fiesta de Santa Bárbara por lluvia y riesgo eléctrico
POR REDACCIÓN
Los espectáculos artísticos programados para este sábado 6 de diciembre en el marco de la tradicional Fiesta de Santa Bárbara, en el departamento de Pocito, han sido suspendidos.
La decisión fue comunicada por el Municipio de Pocito, que informó que la medida se tomó debido a las condiciones climáticas adversas que se presentan en la zona.
La suspensión se efectuó siguiendo las indicaciones expresas de Protección Civil de San Juan. Además, la recomendación fue reforzada por la Policía y los Bomberos de la provincia, quienes advirtieron sobre el peligro eléctrico que representa la lluvia en el sector donde se desarrolla el evento.
Desde la organización de la Fiesta señalaron que el objetivo primordial de la medida es proteger al público asistente, a los artistas y al personal de trabajo, priorizando la seguridad de todos ante el actual panorama meteorológico.
