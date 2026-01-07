Un incendio de importantes dimensiones se desató en una vivienda del barrio SMATA, en la capital sanjuanina, durante las últimas horas del martes 6 de enero de 2026. El incidente tuvo lugar en una propiedad de la calle Dominguito, donde el fuego se habría iniciado en un automóvil que estaba dentro de la casa, extendiéndose rápidamente hacia otros sectores.

Dotaciones de bomberos acudieron al sitio y trabajaron intensamente para controlar el foco ígneo, logrando evitar que las llamas afectaran a las casas linderas. Gracias a la intervención de los equipos de emergencia, la situación fue contenida sin que se registraran heridos ni víctimas fatales. No obstante, el siniestro dejó importantes daños materiales, fundamentalmente en el sector del vehículo.

Sobre el desempeño de las autoridades, los vecinos destacaron el rápido accionar de los equipos de emergencia que evitó una tragedia mayor. Actualmente, se mantiene el relevamiento en la zona para determinar con precisión el origen del fuego y realizar la evaluación de las pérdidas.