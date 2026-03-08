El autódromo “Ciudad de Viedma” fue el escenario de una nueva demostración de talento por parte del sanjuanino. En el marco de la segunda fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera, Tobías Martínez logró sobreponerse a las exigencias del trazado rionegrino para finalizar en una meritoria novena posición.

A bordo del Chevrolet Camaro #107, Martínez no solo consiguió meterse en el selecto Top 10 de la máxima categoría del automovilismo nacional, sino que además se consagró como el mejor representante de la marca del moño en la competencia final. Su solidez en pista le permitió aguantar los embates de pilotos de mayor experiencia y mantener un ritmo competitivo durante todas las vueltas.

Santero festejó en lo más alto

La carrera quedó en manos de Julián Santero, quien dominó las acciones para llevarse la victoria a Mendoza. El podio fue completado por Mauricio Lambiris, que terminó en el segundo lugar, y Elio Craparo, quien ocupó el tercer escalón.

Pese al dominio de los autos de punta, el trabajo del sanjuanino destacó por la eficacia para avanzar y sostenerse como el referente de Chevrolet en una marca que está en pleno proceso de adaptación con los nuevos modelos.

El resto del pelotón

La performance de Tobías Martínez cobra aún más valor al observar dónde quedaron clasificados otros nombres de peso que defienden a la marca o que suelen estar en la conversación importante. Detrás del sanjuanino finalizaron Santiago Mangoni (12°), Marcos Quijada (16°), Valentín Aguirre (17°) y Marcos Landa (19°).

Con este resultado, el piloto de San Juan suma puntos valiosos para el campeonato y confirma que el funcionamiento del Camaro bajo su conducción está para pelear cosas importantes en la temporada que recién comienza.