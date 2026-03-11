Torta de dulce de leche sin azúcar ni harinas apta para diabéticos y celíacos

La cocina saludable suma una propuesta innovadora con la torta de dulce de leche sin azúcar ni gluten, diseñada para que en los festejos "nadie va a notar la diferencia" respecto a las recetas tradicionales.

Este postre, ideal para diabéticos por su bajo contenido de carbohidratos, utiliza harinas de almendras y avena para lograr una miga esponjosa y mucho sabor. Para obtener ese "toque argentino, húmedo e inconfundible", se emplea dulce de leche sin azúcar, del cual se aclara: "usa el de tu preferencia, el indicado por el médico o nutricionista".

La elaboración para una torta mediana consiste en batir 180 g de manteca con 50 g de eritritol hasta cremar, añadiendo luego 185 g de dulce de leche y 3 huevos grandes.

Los ingredientes secos, compuestos por 80 g de harina de almendras, 80 g de harina de avena, una cucharada de polvo de hornear y una pizca de sal, se incorporan en dos partes antes de sumar la esencia de vainilla.

El horneado requiere 45 minutos a 150°C. Para la terminación, existen opciones como el chocolate sin azúcar o una mezcla de cacao amargo y leche en polvo que "debe utilizarse inmediatamente". Finalmente, el agregado de nueces resulta ideal, ya que son "saludables y perfectas para aportar el toque crocante a un postre de por sí perfecto".