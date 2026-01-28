Tragedia en Bariloche: muere turista en Cascada Frey tras un golpe

El Parque Nacional Nahuel Huapi fue escenario de una fatalidad el pasado lunes, alrededor de las 19:30, cuando una turista oriunda de Pilar perdió la vida en la Cascada Frey. La víctima, de aproximadamente 50 años, había llegado al final del Brazo Tristeza en una embarcación privada junto a su esposo de 57 años y otros acompañantes, en un sector al que solo se accede navegando. El accidente ocurrió cuando la mujer se habría deslizado en un sector de la cascada.

Respecto a la mecánica del hecho, una de las autoridades del Parque confirmó: “Lamentablemente, la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió”. El impacto de su nuca contra una roca le causó la muerte de forma inmediata. A pesar de que las personas presentes lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP tras el pedido de auxilio de su marido, no pudieron obtener signos vitales.

Publicidad

El operativo de emergencia, que recibió la denuncia a las 19:24, involucró a Guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y personal de Prefectura. Los rescatistas pudieron retirar el cuerpo del agua recién a la 1:00 de la madrugada. Luego de que la Fiscalía dispusiera las pericias iniciales, el traslado se realizó por tierra hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente hacia Bahía López, para ser derivado a la morgue local por la Policía de Río Negro.

Desde la Intendencia del Parque Nacional advirtieron que las cascadas no están aptas para ser utilizadas “tipo tobogán” y enfatizaron que dicha actividad está “totalmente prohibida por extremas razones de seguridad”. Asimismo, la institución manifestó oficialmente: “Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima”.