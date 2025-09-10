Una emprendedora sanjuanina vive horas de angustia tras sufrir un violento robo que la dejó sin la materia prima para continuar su producción. Se trata de Mariela León, creadora de Biodena, una marca de cosméticos naturales, quien relató que estacionó su auto en calle Estados Unidos, entre 9 de Julio y General Paz, a pocas cuadras del Hospital Rawson, cuando fue víctima del hecho. La víctima lamentó el suceso, ya que eran insumos muy caros que le servirían para continuar con algunos encargos ya pactados.

“Cuando estoy volviendo al auto, veo que de detrás del auto mío se va una moto en contramano. Me encuentro con que me habían roto la luneta y se llevaron mi encomienda”, contó Mariela a DIARIO HUARPE. Dentro del vehículo llevaba insumos de cosmética natural que había comprado en Córdoba y cuyo valor ronda los $700.000.

Según explicó la emprendedora, en la caja había “dos botellas de un litro marrón oscuras y una bolsa de un kilo de un material en polvo blanco”, que no pueden ser utilizados sin conocimiento en química cosmética. “Para nosotros es un golpe muy fuerte. Me frena todos los pedidos y no sé cómo vamos a hacer para recuperarnos”, expresó.

Las cámaras de seguridad de un comercio cercano registraron el accionar del delincuente, quien habría seguido a la víctima desde la empresa de encomiendas hasta la zona del hospital. En el video incluso se observa que el ladrón fotografió la patente del vehículo antes de romper el vidrio trasero y llevarse la caja.

“No sabemos por qué sacó fotos de la patente. Lo que más nos preocupa es que la caja, al no servirle a nadie, seguramente ya esté descartada en algún lugar", agregó León.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Quinta, que ya cuenta con las imágenes de las cámaras privadas, aunque no pudieron obtener registros del Cisem porque la cámara ubicada en 9 de Julio y Estados Unidos no estaba en funcionamiento.

Contacto

La mujer dejó su número de teléfono ante cualquier pista o datos que colabore para dar con lo sustraído: 2645500880.