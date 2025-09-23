El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, brindó este martes un respaldo político total a Javier Milei, en el inicio de la reunión bilateral que ambos mandatarios mantuvieron en Nueva York, con una duración aproximada de 20 minutos. El encuentro se desarrolló en paralelo a la negociación de un voluminoso préstamo que permitirá a la Argentina cancelar vencimientos de deuda en los próximos 15 meses y reforzar las reservas del Banco Central.

Al comenzar la reunión, Trump difundió un mensaje en sus redes sociales donde destacó:

“Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!”

El posteo hace referencia a los comicios presidenciales de 2027, aunque la administración de La Libertad Avanza enfrenta primero las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, donde se renovarán diputados y senadores.

La alianza con Estados Unidos se volvió un sostén clave para la Casa Rosada luego de varios días de incertidumbre financiera tras la derrota en la provincia de Buenos Aires. Según fuentes oficiales, un mensaje de respaldo del secretario del Tesoro estadounidense, publicado días atrás, permitió que el dólar descendiera 140 pesos, se recuperaran bonos y acciones, y cayera el Riesgo País, que había rozado los 1.500 puntos.

En su mensaje, el presidente estadounidense destacó:

“El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord. Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical, sin embargo, ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

Trump también subrayó la relación bilateral:

“Hemos tenido una relación tremenda con Argentina, que se ha convertido en un aliado fuerte gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”.

Durante la jornada, Milei y Trump se encontraron en la sede de la ONU para avanzar en el acuerdo financiero que permitirá cubrir los compromisos de deuda soberana y reforzar las reservas del Banco Central argentino. Fuentes oficiales indicaron que la reunión duró casi 20 minutos y que el respaldo estadounidense a Argentina fue total.

Se espera que a lo largo del día haya un nuevo anuncio del secretario del Tesoro sobre los términos concretos de la asistencia financiera que Estados Unidos otorgará a la Argentina, consolidando la alianza estratégica y la cooperación económica entre ambos países.