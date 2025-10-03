El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este viernes al declarar que Hamas está “listo para una paz duradera en Gaza” y reclamó a Israel detener los bombardeos sobre el enclave palestino. “Basándome en la declaración que Hamas acaba de emitir, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida!”, expresó el mandatario en Truth Social.

El pronunciamiento se conoció después de que Hamas publicara un comunicado en el que manifestó su disposición a liberar a todos los rehenes bajo una fórmula de intercambio por presos palestinos, incluida en el plan de paz de 20 puntos impulsado por Trump y respaldado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El grupo palestino también señaló que está dispuesto a ceder el poder en Gaza a una administración de tecnócratas y a participar en un proceso político definido por los propios palestinos.

El plan propuesto contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamas y la retirada gradual de las fuerzas israelíes. La iniciativa recibió apoyo de varias potencias internacionales, entre ellas países árabes y musulmanes. Sin embargo, el dirigente de Hamas Mahmud Mardaui advirtió en declaraciones a AFP que la propuesta “es imprecisa, ambigua y carece de claridad”, por lo que pidió mediación internacional y mayores precisiones.

Pese al anuncio, Hamas no mencionó compromiso alguno con el desarme ni con el exilio de sus combatientes, dos de las exigencias centrales del plan estadounidense. “Necesitamos aclaración y confirmación mediante un acuerdo negociado”, sostuvo Mardaui, al remarcar que la organización está dispuesta a dialogar pero sin renunciar a definir el futuro de Gaza en un marco de consenso interno.

La Casa Blanca compartió públicamente el comunicado del grupo, un gesto inusual para la administración norteamericana. Según informó la portavoz Karoline Leavitt, Trump hará nuevas declaraciones sobre la respuesta palestina. El mandatario había dado plazo hasta el domingo para una contestación formal y advirtió que, de no haber acuerdo, Hamas enfrentará “todo el infierno”.

Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró la disposición de Hamas a liberar rehenes y pidió a todas las partes aprovechar “esta oportunidad para poner fin a la guerra en Gaza”. La comunidad internacional se mantiene atenta al desarrollo de las negociaciones, en un escenario que podría abrir una hoja de ruta hacia la paz en Medio Oriente, aunque aún persisten discrepancias de fondo sobre la desmilitarización y la administración futura del enclave.

Fuente: AFP y EFE