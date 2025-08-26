UFC suma dos nuevas promesas: quiénes son

La UFC continúa reforzando su lista de peleadores con talentos emergentes de otras promociones, una tendencia que ha marcado el crecimiento de la compañía en los últimos años. En esta ocasión, la máxima categoría de las artes marciales mixtas ha fichado a dos de los prospectos más prometedores del peso pluma: Losene Keita (16-1) y Luke Riley (11-0). El debut de Keita, en particular, promete ser uno de los momentos más esperados del próximo UFC París el 6 de septiembre, donde se enfrentará al reconocido Patricio Pitbull.

El peleador belga, de 27 años, llega a la UFC con un impresionante historial como doble campeón de Oktagon en las categorías de peso pluma y peso ligero. De sus 16 victorias, 10 han sido por nocaut, demostrando un poder de finalización notable. Su única derrota fue resultado de una lesión en el pie, lo que lo convierte en un adversario formidable. Su debut será observado de cerca, ya que los últimos fichajes de la compañía no han cumplido con las altas expectativas, lo que añade una presión adicional a su primera aparición en el octágono.

Curiosamente, el debut de Keita lo enfrentará a uno de esos fichajes recientes que no han deslumbrado: Patricio Pitbull. El excampeón de Bellator, que llegó a la UFC con gran expectación, perdió su primera pelea en el UFC 314 contra Yair Rodríguez, y aunque se redimió en el UFC 318 al vencer a Dan Ige, su actuación fue descrita como conservadora. Este emparejamiento sugiere un claro interés por parte de la organización en poner a prueba al veterano con un contendiente joven y peligroso que busca dejar su huella.

Dos nuevas estrellas en UFC

Por su parte, el británico Luke Riley, de 26 años, se une a la división con un récord invicto de 11-0 y una personalidad carismática que lo ha convertido en una estrella en su antigua promoción, Cage Warriors. Conocido por su estilo de pelea agresivo y su capacidad de nocaut, Riley ha finalizado a 8 de sus 11 oponentes. Las similitudes con el también liverpuliano Paddy Pimblett han sido señaladas por los analistas, tanto por su carisma como por su estilo de combate, aunque la especialidad de Riley radica en su destreza en el striking, mientras que Pimblett es reconocido por su habilidad en el jiu-jitsu.

Con ambos peleadores entrando a la UFC en una etapa temprana de sus carreras, los expertos sugieren cautela antes de emitir juicios definitivos sobre su futuro. Los recientes tropiezos de otras "superestrellas" fichadas, como Aaron Pico y Kai Asakura, demuestran que la transición a la élite no siempre es sencilla. La adaptación de Keita y Riley al ritmo y a la competencia de la UFC será crucial, por lo que habrá que esperar a ver sus primeras actuaciones para un análisis completo de su potencial.