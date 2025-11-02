Publicidad
Ullum: el Intendente señaló a OSSE por problemas de agua

El problema con el agua en Ullum afecta a dos proyectos habitacionales. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Domínguez aseguró que se están haciendo todas las gestiones para cambiar la situación. Foto DIARIO HUARPE. 

La Municipalidad de Ullum exige celeridad a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) tras exponer que la falta de obras y la baja presión de agua detienen la entrega de más de 170 lotes municipales y las viviendas del IPV sorteadas en Las Invernadas.

La distribución de agua potable en Ullum, a cargo de OSSE, ha sido señalada por la gestión municipal como el principal obstáculo para la entrega de viviendas y lotes, un hecho que está a punto de causar un "perjuicio importante" a los vecinos.

Según declaraciones del intendente David Domínguez, el departamento ya experimenta actualmente problemas de presión en numerosos lugares.

Ante esta situación crítica, Domínguez  informó haber mantenido "conversación con autoridades de OSSE". El enfoque de la gestión es lograr que las obras necesarias para la provisión del servicio "se hagan lo más rápido posible" para que las familias puedan finalmente recibir sus hogares.

