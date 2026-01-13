Un fatal accidente vial se registró en la mañana de este lunes en la Autopista Rosario-Santa Fe, cuando un automóvil que se desplazaba hacia Rosario impactó contra un caballo suelto en la calzada, provocando el vuelco del vehículo y la expulsión de su conductor.

La víctima fue identificada como Juan Alberto García Rogido, un agente de 43 años del Servicio Penitenciario de Santa Fe, quien fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen con heridas graves tras el accidente ocurrido alrededor del kilómetro 133 de la ruta.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, García Rogido falleció horas después de ser internado, confirmaron fuentes del centro de salud y medios locales.

El siniestro movilizó de inmediato a personal policial, peritos accidentológicos, servicios de emergencia y operarios de la concesión vial, que montaron un operativo en el lugar para asistir a la víctima, realizar peritajes y controlar el tránsito, lo que derivó en reducción de calzada en ambos sentidos y demoras para los automovilistas.

Las autoridades trabajan ahora para determinar cómo el caballo llegó hasta la autopista, una situación que ya fue señalada con anterioridad como un riesgo para los conductores que transitan por ese tramo en horarios de poca visibilidad, y buscan reforzar los controles para evitar futuros incidentes similares.

Familiares, compañeros y colegas del agente fallecido aún no se pronunciaron oficialmente, mientras que los investigadores continúan con las pericias para esclarecer todos los detalles del siniestro.