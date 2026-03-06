El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó el impacto que el conflicto en Medio Oriente puede tener sobre los combustibles y la economía argentina. El funcionario explicó que la escalada bélica ya está influyendo en el precio internacional del petróleo, lo que podría trasladarse a los valores de la nafta y el gasoil en el país.

Caputo se refirió al tema durante su participación en el Foro de Inversiones & Negocios 2026, realizado en Mendoza. Allí sostuvo que el conflicto genera incertidumbre en los mercados energéticos, sobre todo luego de que Irán bloqueara el Estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula más del 20% del petróleo mundial.

Según el ministro, la situación internacional ya tiene repercusiones en la Argentina. “El asunto es ver si esto es algo de corto plazo o si será más duradero. Tenemos la expectativa de que sea algo transitorio”, señaló al referirse al aumento reciente del precio del crudo.

El funcionario explicó que la suba del petróleo tiene un doble efecto para el país. Por un lado, podría favorecer al sector energético porque Argentina se está consolidando como exportador de hidrocarburos; pero, al mismo tiempo, también puede impactar en el precio de los combustibles que pagan los consumidores.

De todas formas, Caputo aseguró que por ahora el aumento de los precios está siendo contenido y manifestó su expectativa de que el conflicto internacional no se prolongue demasiado. “Esperemos que sea algo de corto plazo”, afirmó al referirse a la evolución de la guerra y sus consecuencias económicas.