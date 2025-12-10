Una nube con forma de embudo sorprendió a todos en Córdoba

Una escena inesperada llamó la atención de visitantes y vecinos este sábado en Córdoba. Una nube con forma de embudo se formó sobre el macizo de Los Gigantes y sorprendió a un grupo de turistas que recorría la zona. La imagen, que duró algunos minutos, quedó registrada en distintos videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El fenómeno se produjo alrededor del mediodía y generó curiosidad entre quienes caminaban por los senderos. “Miramos para arriba y se empezó a formar… todos dicen que es una tromba, pero no tenemos idea qué fue. Nos pareció rarísimo”, relató Laura García, vecina de Villa Carlos Paz e integrante del grupo que captó las imágenes.

En las grabaciones se observa cómo el embudo de nubes parece descender, adopta distintas formas y se desarma mientras avanza una tormenta en desarrollo. Su evolución repentina llamó la atención de los turistas que, entre sorpresa y dudas, siguieron el proceso hasta que la nube se desintegró por completo.

Qué fue realmente

Especialistas consultados descartaron que se tratara de un tornado o una tromba marina, como se especuló en redes. Explicaron que la formación corresponde a una tuba débil, un fenómeno breve asociado a nubes de tormenta.

A diferencia de un tornado, este tipo de embudo no llegó a tocar el suelo, por lo que no representó peligro ni alcanzó la intensidad necesaria para clasificarse como un evento severo. Se trata de una formación relativamente común en días de tormenta, aunque pocas veces es observada tan claramente a simple vista.

El episodio quedó como una curiosidad meteorológica y un recuerdo inesperado para quienes, sin buscarlo, fueron testigos de un espectáculo natural poco frecuente en la sierra cordobesa.