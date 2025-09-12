Este jueves 11, cerca de las 17 horas, una discusión de tránsito escaló a un episodio de violencia extrema que involucró a un policía de San Juan, que estaba de franco, y a un repartidor de Pedidos Ya. El altercado, que se inició con simples insultos, culminó con un forcejeo, amenazas con un machete y un disparo de arma de fuego, dejando a ambos protagonistas detenidos por las fuerzas de seguridad.

Los hechos se desencadenaron en el lateral norte de la Avenida de Circunvalación y Scalabrini Ortiz, en Capital, en las inmediaciones del Hiper Libertad. Según testigos y el posterior relato de las autoridades, la disputa comenzó cuando el repartidor, identificado como Maximiliano Tobares, se habría cruzado en el camino del automovilista, el efectivo policial, quien se movilizaba de civil en su vehículo particular, un Citröen Picasso, cuando este lo hacía por Scalabrini Ortiz de norte a sur.

La confrontación verbal se prolongó por algunos metros al punto que ambos conductores se insultaron a la par, avanzando por la calle Ortiz en dirección sur. El enfrentamiento subió de tono y cuando llegaron a la rotonda se dirigieron hacia calle Salta, allí descendieron de sus respectivos vehículos y la pelea tomó un giro dramático.

Tras la pelea y enfrentamiento, seguido de al menos un disparo, ambos conductores fueron llevados a diferentes comisarías.

En un instante de máxima tensión, el motociclista Tobares extrajo de entre sus pertenencias un machete y habría increpado con este al otro conductor, quien en ese momento no se había identificado como agente policial. El efectivo, luego reconocido como el sargento Ariel Mercado Nievas, de la Policía de San Juan, ante la intimidación, habría forcejeado con el repartidor. Fue en ese momento que el agente logró alejarse unos metros y se dirigió a su auto particular, de donde extrajo su arma reglamentaria.

Con la situación fuera de control, el efectivo policial, para disuadir la agresión, efectuó un disparo intimidatorio al aire. El estruendo alertó a los vecinos y transeúntes, quienes de inmediato alertaron al servicio de emergencia 911. Minutos después, personal de la Comisaría 4° llegó al lugar y tomó intervención en el caso.

La escena del suceso se llenó de efectivos y de curiosos, mientras las autoridades comenzaban a recabar información. El Ministerio Público Fiscal fue notificado de los hechos y la UFI Genérica, a cargo del doctor Alejandro Mattar, quien llegó al lugar, se hizo cargo de la investigación. El ayudante de fiscal Mauricio Flores Sala también se hizo presente en el lugar de los hechos y quedó a cargo de ordenar las primeras medidas.

Producto del violento altercado, tanto el sargento Ariel Mercado Nievas como el repartidor Maximiliano Tobares fueron detenidos. Ambos quedaron a disposición de la Justicia y, como parte del protocolo judicial, fueron sometidos a pericias de rigor y al médico legista. Los exámenes buscarán descartar lesiones de gravedad y determinarán las condiciones en las que se encontraban los protagonistas del incidente.

El fiscal Mattar y un ayudante de la Unidad de Abordaje Territorial, de la Fiscalìa, analizan las circunstancias del hecho para definir la carátula judicial bajo la cual se enmarcará este insólito y grave suceso. La investigación buscará esclarecer si el accionar de ambos hombres correspondió a una legítima defensa o si incurrieron en algún delito penal. La comunidad sanjuanina siguió con asombro la noticia de cómo un simple cruce de vehículos se transformó en un violento hecho policial.