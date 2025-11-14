La preocupación sobre Cris Morena se hizo pública este viernes 14 de noviembre de 2025, luego de que se revelara que un hombre la acosa desde el año 2020, sumando 5 años de hostigamiento. El denunciado fue identificado como Leandro Lo Giudice, de 51 años, quien vive en Lanús.

El periodista Mauro Szeta fue quien detalló las nuevas restricciones impuestas por la justicia luego de que Lo Giudice volviera a merodear a la productora. La Justicia ordenó una restricción perimetral de 1000 metros de distancia y la colocación de una tobillera de control.

Lo Giudice ya había tenido problemas judiciales por este tema, pues cumplió con una probation por acosos y hostigamiento ocurrido en 2021. La seguidilla de acosos, que empezó en 2020, ocurrió en distintos lugares y terminó con esa probation al acusado.

Pampa Mónaco y María Belén Ludueña revelaron el mal momento que atraviesa Cris Morena, advirtiendo que el hostigamiento se intensificó desde julio de este año.

El comportamiento de Lo Giudice fue documentado mes por mes:

Julio: Registró dos apariciones en el lugar de trabajo de Cris Morena en Martínez.

Agosto: La siguió con el auto.

Septiembre: Permaneció frente al domicilio de Cris Morena durante varias horas.

Octubre: Realizó vigilancia del domicilio.

Noviembre: Se registró presencia nuevamente cerca del lugar de trabajo de la víctima.

Estos incidentes recientes hicieron que Cris Morena volviera a recurrir a la Justicia.