Un hombre fue condenado a ocho meses de prisión efectiva luego de que la Justicia lo hallara responsable de un robo de reflectores ocurrido en un complejo de Rivadavia, donde había accedido tras escalar un muro perimetral.

El hecho tuvo lugar en las instalaciones de un conocido complejo deportivo, donde el acusado, identificado con iniciales o datos según fallo judicial, ingresó saltando el muro que delimita el predio. Una vez dentro, sustrajo varias luminarias tipo reflectores que se utilizan para la iluminación de las canchas.

Tras el robo, personal policial inició una investigación que incluyó la recolección de evidencia y análisis de cámaras, lo que permitió identificar al sospechoso y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Una vez detenido y puesto a disposición de la Justicia, el fiscal actuante solicitó la apertura del proceso judicial por el delito de robo. El juez interviniente finalmente imputó al hombre y dictó una pena de ocho meses de prisión efectiva, que deberá cumplir en un penal provincial.

Además de la pena carcelaria, el tribunal ordenó la recuperación de parte de los reflectores robados, que fueron encontrados en poder del acusado o en lugares vinculados a su accionar, para ser restituidos al complejo damnificado.

El fallo judicial incorpora además medidas de rigor procesal y remarca la importancia de la investigación policial para dar con los responsables de delitos que afectan la seguridad de las comunidades locales.