El próximo 3 de marzo de 2026 se registrará el primer eclipse lunar total del año, un evento astronómico popularmente conocido como "luna de sangre". Durante la fase de totalidad, que se extenderá por un tiempo estimado de entre 58 y 82 minutos, la Luna llena de Gusano adoptará un característico tono rojizo.

Este cambio visual se produce cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y el satélite, bloqueando la luz solar directa y filtrando el resplandor a través de la atmósfera terrestre.

Se estima que cerca de 6 mil millones de personas podrán observar el suceso según su ubicación y horario local. A diferencia de los eclipses de sol, este fenómeno no representa riesgos para la vista, por lo que puede disfrutarse sin necesidad de protección ocular.

Por otra parte, esta luna será totalmente visible en la costa este de los Estados Unidos, por lo que verla en San Juan será imposible verla como ciertas partes del mundo.