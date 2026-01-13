Se profundizó el conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino y la cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca por el destino de los fondos recaudados en un partido solidario disputado tras la inundación que afectó a la ciudad el año pasado.

La cooperadora del hospital ratificó su denuncia pública por un presunto faltante de $108.000.000, correspondiente a la recaudación del encuentro benéfico entre la Selección argentina y el combinado Sub 20, realizado en el marco de la campaña “Juntos por Bahía”.

En respuesta, la dirección del hospital emitió un comunicado conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Nicolás Kreplak, en el que afirmaron que “la situación está completamente saldada”.

La AFA, presidida por Claudio Chiqui Tapia, adhirió a ese comunicado y aseguró que “el dinero recaudado de manera benéfica fue girado en tiempo y forma”. Además, atribuyó las acusaciones a una “campaña mediática de difamación”.

Según detallaron desde la dirección del nosocomio, parte del monto informado como recaudación total correspondía a servicios y operativos que no generaron transferencias de dinero, como el despliegue policial, logístico y sanitario, la plataforma de venta de entradas, sonido, pantallas, grupos electrógenos y la apertura de instalaciones. Esos conceptos, indicaron, fueron computados como aportes no monetarios.

En el mismo comunicado se difundió un desagregado de transferencias que totalizan $584.228.975,54, a lo que restaría imputar una última partida pendiente. Las autoridades del hospital reiteraron su agradecimiento por la colaboración recibida durante la reconstrucción de la ciudad.

Sin embargo, la cooperadora volvió a rechazar esas explicaciones. A través de redes sociales, sostuvo que el monto anunciado públicamente por la AFA ascendía a $701.220.000 y que esa suma “nunca llegó en su totalidad”. En base a esa cifra, afirmaron que existe una deuda pendiente de $107.910.400.

En paralelo a esta controversia, la AFA enfrenta otros frentes abiertos. Este martes respondió a una intimación de la Inspección General de Justicia, que solicitó explicaciones sobre partidas contables que superan los USD 450 millones. Además, en el ámbito judicial, continúan medidas de investigación vinculadas al manejo de fondos y bienes asociados a la conducción del fútbol argentino.