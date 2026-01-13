El conflicto financiero que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino escaló este martes luego de que uno de sus principales patrocinadores anunciara la suspensión de pagos y exigiera la renuncia de su presidente, Claudio Chiqui Tapia, por presuntos desvíos de fondos.

La denuncia fue realizada por Socios.com, empresa proveedora de los Fan Tokens oficiales de la Selección Argentina. Su fundador y CEO, Alexandre Dreyfus, afirmó que desde 2021 transfirieron más de 9 millones de dólares, pero que menos de 500.000 dólares ingresaron directamente a las cuentas oficiales del organismo.

Publicidad

Según explicó el empresario, el resto del dinero habría sido canalizado a través de empresas intermediarias y estructuras offshore que, según sostuvo, no prestaron servicios comprobables. “Nos negamos a seguir financiando entidades offshore que no nos han prestado ningún servicio”, expresó en un comunicado oficial.

Horas más tarde, Dreyfus reforzó la denuncia con publicaciones en redes sociales, donde comparó la situación con el mayor escándalo de corrupción del fútbol internacional. En ese marco, aseguró que existen inconsistencias financieras de gran magnitud y reclamó una auditoría completa para determinar el destino de los fondos.

Publicidad

El CEO de Socios.com también solicitó la intervención de las autoridades políticas y judiciales. En un mensaje público, pidió la actuación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del presidente Javier Milei, con el objetivo de “proteger la marca Argentina y a sus fanáticos”.

De acuerdo con la investigación interna de la compañía, los pagos habrían sido derivados a firmas como TourProdEnter LLC, además de otras intermediarias vinculadas al negocio del fútbol. Ante este escenario, Dreyfus convocó a otros patrocinadores internacionales a suspender transferencias y colocar los fondos pendientes en cuentas de custodia hasta garantizar que el dinero llegue de manera directa a la AFA.

Publicidad

Más allá del reclamo económico, la empresa avanzó sobre el plano institucional. “Hemos solicitado la renuncia de su presidente”, confirmó el CEO, al considerar que la magnitud de las irregularidades y la cercanía del próximo Mundial exigen un cambio en la conducción.

El pedido se conoció un día después de que Tapia intentara restarle importancia a las denuncias. Desde Mar del Plata, el dirigente había señalado que afrontaba la situación con tranquilidad y que no se encontraba imputado en ninguna causa.

Socios.com aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia de Argentina, Estados Unidos y España, y que entregará contratos, registros de pagos y comunicaciones privadas para respaldar su denuncia.

El caso expone una crisis institucional sin precedentes en la conducción del fútbol argentino y abre un frente político y judicial que podría impactar de lleno en la estructura financiera de la AFA.