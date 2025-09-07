Un reconocido creador de contenido de viajes de origen venezolano, Morgan Mirabal, se mostró sorprendido con las características que posee el Dique Cuesta del Viento de San Juan. A través de un video difundido en sus redes sociales, el influencer lo incluyó entre los tres mejores lugares del mundo para la práctica de kitesurf y windsuf. De esta manera, el dique sanjuanino se consolida como un destino de élite para los deportistas que práctican este tipo de disciplinas.

En su audiovisual, el influencer Mirabal relató su sorpresa por las cualidades que presenta la provincia para desarrollar actividades acuáticas. El comunicador venezolano inició su grabación preguntando a sus seguidores, “Si me hubieran dicho que San Juan está en el número uno del mundo para practicar kitesurf, no te hubiera creído”. Mientras mostraba el escenario natural del embalse sanjuanino, explicó a sus seguidores que los deportistas vienen desde todas partes del mundo a entrenar allí. Además, señaló que, por la mañana, la superficie del lago se encuentra serena y nivelada, comparandoló con un espejo. Luego del mediodía, las ráfagas de viento que bajan de la precordillera comienzan a generar las condiciones perfectas para la navegación y el deslizamiento con cometa. Mirabal concluyó su video manifestando que encontrar algo así en San Juan era ló última que esperaba.

El kitesurf es una actividad náutica que combina elementos del surf, el windsurf y el parapente. En este pasatiempo, el deportista se mueve sobre una tabla impulsado por una cometa de tracción, que es movida por la fuerza del viento. Por su parte, el windsurf es un deporte que consiste en deslizarse sobre el agua con una tabla especial con una vela incorporada. La provincia de San Juan, con sus características geográficas y climáticas, ofrece un ambiente propicio para estas prácticas, que atraen a deportistas y turistas de diferentes partes del mundo.