Un operativo de captura y traslado de carpinchos desencadenó este lunes una fuerte controversia en el barrio privado Nordelta y sus alrededores, en el partido de Tigre, donde vecinos y agrupaciones ambientalistas se movilizaron para rechazar la intervención.

La acción, impulsada por la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires junto con técnicos y fuerzas de seguridad, incluyó la instalación de jaulas trampa y el cierre temporal de accesos internos al barrio para proceder con la captura de animales, principalmente ejemplares machos de carpincho.

Publicidad

Organizaciones y vecinos autoconvocados denunciaron que el operativo viola una medida cautelar judicial que prohibía la relocalización de los animales en la zona, y convocaron a una vigilia desde la madrugada para impedir que las autoridades continúen con el procedimiento.

Según los opositores, el traslado de carpinchos implicaría “arrancarlos de su hogar” y no tomar en cuenta el vínculo de estos animales con el ecosistema local, mientras que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario señalan que el objetivo es reducir riesgos de accidentes y proteger a los animales que se encuentran en zonas de peligro por su proximidad a vías de alto tránsito.

Publicidad

El biólogo Ignacio Crudele explicó que el operativo busca priorizar la captura de individuos que corren más riesgo, evitando afectar a hembras preñadas y crías, y que la población total de carpinchos en Nordelta se ha triplicado en los últimos años.

Mientras el conflicto se profundiza, autoridades y vecinos mantienen posturas encontradas, con manifestaciones y reclamos de ambos lados sobre la gestión de la fauna silvestre en un entorno urbano donde coexisten intereses ecológicos, de seguridad y de convivencia vecinal.