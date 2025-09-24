Vecinos de Lote 59 y Villa Mariano Moreno, en Chimbas, denunciaron el colapso de una cloaca en un pozo ubicado en el lateral de la Ruta Nacional 40, cerca del Callejón Blanco. El desborde genera aguas turbias con restos sólidos, proliferación de mosquitos y olores insalubres, especialmente durante el verano.

DIARIO HUARPE llegó hasta el lugar y pudo verificar el estado del pozo. Sebastián Guerrero, vecino del sector, explicó que la problemática lleva tiempo: "Desde hace dos años que está colapsado el pozo. Hacemos el reclamo a Obras Sanitarias (OS), vienen, solucionan, pero a los días vuelve a colapsar."

La problemática viene de hace dos años aproximadamente. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Según Guerrero, el pozo viene a parar todo lo que es el fluente de agua del 59, además funciona como caño madre de otros barrios como Villa Mariano Moreno y 2 de Abril. "Cada vez que tiramos la cadena o usamos la ducha, el agua empieza a brotar para arriba de las casas porque la cañería se satura."

El colapso genera problemas a los vecinos, sobre todo a quienes deben esperar el colectivo de la RedTulum: "Los chicos para tomar el colectivo se ven obligados a pasar por el lateral de la ruta, entre el agua, el olor y los mosquitos," relató Guerrero.

El vecino también destacó que la falta de mantenimiento de OS provoca riesgos para la salud: "Hay proliferación de mosquitos y alimañas. Es insoportable llegar a la zona, sobre todo con el calor. Es insalubre."

Vecinos denuncias que el agua estancada se convierte en foco de proliferación de mosquitos y moscas. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Por su parte, Maximiliano Ozán, trabajador de la zona, contó que los trabajos realizados por OS son temporales y poco efectivos: "Hacen la reparación y a los pocos días vuelve de vuelta. Han roto calles, hicieron pozos nuevos, pero la presión de agua sigue siendo pésima".

"Vienen a limpiar, pero no hacen nada realmente. Parece que solo hacen la mímica de arreglar, pero los problemas siguen. Lleva meses así y nadie da una solución definitiva", afirmó Ozán.

El trabajador también destacó el impacto de la situación en la vida cotidiana: "Es insoportable el olor y más en la siesta, cuando el sol hace que sea más intenso."

El desborde genera aguas turbias acumuladas en el lateral de la Ruta Nacional 40.(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Hasta el momento, la empresa encargada del servicio no definió un plan de acción concreto para resolver el problema, mientras que los vecinos continúan realizando reclamos reiterados y buscan visibilizar la situación ante las autoridades provinciales.