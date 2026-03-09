A medida que comienza a tomar forma el escenario político de cara a las próximas elecciones, en el oficialismo provincial empiezan a surgir nombres que se proyectan para disputar intendencias clave. Uno de los departamentos donde ya aparecen aspirantes es Pocito, donde el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, admitió que está dispuesto a competir por la intendencia dentro del espacio político que respalda al gobernador Marcelo Orrego.

En el Café de la Política, el dirigente bloquista dejó en claro que no descarta presentarse como candidato y que su eventual postulación dependerá del consenso político y del respaldo social que pueda construir en el departamento.

“Sí me anoto, obviamente tendrán que ver el apoyo”, señaló Rueda, al tiempo que remarcó que una candidatura no depende únicamente de la voluntad personal, sino de un análisis más amplio que incluya la percepción de distintos sectores de la sociedad.

En ese sentido, explicó que el proceso de construcción política requiere medir el acompañamiento en el territorio y dialogar con distintos actores del departamento. “Tenés que empezar a preguntarle a diferentes sectores cómo te ven. Uno siempre está dispuesto a poder competir o a ponerse a disposición”, afirmó.

Pocito aparece como uno de los distritos donde el oficialismo provincial buscará fortalecer su posicionamiento político en los próximos comicios. En ese contexto, Rueda recordó que los resultados electorales no siempre se trasladan de una elección a otra y que los escenarios pueden cambiar entre comicios nacionales, provinciales y departamentales.

El dirigente también mencionó que en la última elección algunos candidatos no lograron los resultados esperados en el departamento, lo que abre la puerta a nuevos liderazgos dentro del espacio político que acompaña al gobernador.

De todos modos, Rueda insistió en que cualquier eventual candidatura debe estar acompañada por un proyecto concreto y por una representación real dentro de la comunidad. Según explicó, la experiencia política le enseñó que competir en elecciones implica asumir desafíos permanentes.

“Yo siempre estuve a disposición de mi partido y del espacio político que represento. Vengo de esto, de jugar internas y elecciones. Cada dos o cuatro años uno se pone a prueba”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que la decisión de competir no puede basarse únicamente en aspiraciones personales. “No es solamente decir ‘quiero ser’, sino tener la representación y un proyecto atrás. Si no hay un buen proyecto, es muy difícil llegar”, concluyó.

Con estas declaraciones, el presidente del bloquismo se suma a la lista de dirigentes que comienzan a posicionarse en el tablero político de Pocito, un departamento que podría convertirse en uno de los escenarios de mayor disputa dentro del armado oficialista en los próximos años.