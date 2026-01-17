Efectivos de la Comisaría 26° detuvieron en el departamento de Chimbas a una pareja acusada de cometer un ilícito en una propiedad ubicada sobre la calle Díaz. Los implicados fueron identificados como De los Ríos, un hombre de 42 años, y Pasten, una mujer de 24 años.

El hecho fue denunciado por la dueña de casa, una mujer de 55 años, quien detalló que los delincuentes violentaron la ventana de su dormitorio para ingresar. Según la información policial, los sospechosos lograron sustraer joyería de valor, diversos maquillajes y una plancha de pelo marca Atma.

La aprehensión se concretó en las inmediaciones del lugar gracias a las características físicas aportadas por los vecinos de la zona, quienes alertaron a la policía. Tras el operativo, el Ayudante Fiscal Sergio Cerutti solicitó que se dé inicio al procedimiento de Flagrancia para resolver la situación legal de ambos detenidos.