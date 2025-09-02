La prohibición que el Club Atlético San Martín de San Juan mantiene sobre el medio de comunicación Radio Sport sumó un nuevo conflicto. A través de la cuenta oficial de Instagram de la emisora, el periodista Kike Bonomo se mostró molesto y denunció públicamente que la dirigencia del club verdinegro habría solicitado a la prensa de River Plate no acreditarlos para un partido en calidad de visitante. Esta acción extiende la restricción más allá del Hilario Sánchez. Ante esto, DIARIO HUARPE se comunicó con Jorge Miadosqui para conocer la su versión y su respuesta fue contundente: "No tengo idea, yo no tuve nada que ver", y que eso lo respondería el área de prensa del club

Al ser consultado por las declaraciones emitidas por el medio, el dirigente deportivo desmintió haber tenido cualquier tipo de diálogo con River Plate: "No, no tengo idea. No manejo la parte de prensa. No sé qué hace River ni nada de eso". A continuación, Miadosqui fue categórico al confirmar la medida de su club sobre la emisora. "Ellos tienen prohibido entrar al club", sentenció.

El dirigente explicó que la prohibición es una decisión propia de la institución sanjuanina no de la prensa de otros clubes, desligándose de cualquier responsabilidad sobre el accionar de River. “Nosotros no manejamos la prensa de los clubes. No sé, hay que hablar con la gente ligada al área de comunicación del club San Martín”, concluyó Miadosqui.

El descargo de Radio Sports

Kike Bonomo explicó en su posteo en redes que a la radio se le prohibió cubrir los partidos de San Martín a raíz de las criticas que hacen respecto del desempeño futbolístico del equipo. "La nota la volvieron a dar los dirigentes que llamaron en la semana previa a la visita del Verdinegro al Monumental, pidiéndole a River que no acrediten a Radio Sports (...) algo que es una completa vergüenza".