Mónica Rivero llegó al Concejo Deliberante en la misma boleta que el intendente Mario Riveros, hoy es una de las principales voces críticas de su gestión y se muestra alineada con el oficialismo provincial de cara a las próximas elecciones. Este movimiento, que algunos ya califican como un "salto de vereda", no solo ha generado revuelo en el ámbito político local, sino que también revela las tensiones internas y los cambios de alianzas que se están gestando en San Juan.

Rivero, quien se ha caracterizado por una activa labor legislativa en su rol de control, ha sido una de las principales impulsoras de pedidos de informes dirigidos al intendente. Su postura se ha vuelto cada vez más firme y sus críticas, más directas, incluso en temas que han generado una fuerte controversia en el departamento. Uno de los puntos de quiebre fue el polémico gasto de casi $70 millones en la contratación de artistas para la fiesta departamental del 2024, una cifra que la concejal cuestionó duramente, especialmente considerando que se destinó meses después de que el mismo intendente solicitara la emergencia hídrica para Valle Fértil.

Este pedido de emergencia tenía como objetivo la realización de obras millonarias para asegurar el suministro de agua, un bien vital y escaso en la zona. La incongruencia entre la inversión en festejos y la necesidad de obras de infraestructura para enfrentar la sequía fue una de las principales banderas que levantó Mónica Rivero. La edil uñaquista, lejos de bajar el tono, continuó con su postura fiscalizadora, lo que profundizó la brecha con la administración de Mario Riveros.

Ahora, con su alineamiento con el oficialismo provincial, Mónica Rivero parece haber encontrado un nuevo espacio de representación. Su adhesión a la fórmula oficialista para las Legislativas de Por San Juan no solo legitima su crítica al intendente, sino que también la posiciona como una figura de peso dentro del panorama político de Valle Fértil. Este cambio de bando plantea una nueva dinámica en el Concejo Deliberante, donde la concejal, que llegó de la mano de Uñac, podría fortalecer su posición política gracias a su cercanía con el oficialismo.

La pregunta que muchos se hacen es si este movimiento es una estrategia personal o si forma parte de un acuerdo político más amplio que reconfigure el tablero político del departamento. Lo que es innegable es que Mónica Rivero, con su "salto de vereda", ha dejado en claro qué en política que las alianzas son cambiantes.