Uno de los programas más vistos sufrió una dura renuncia: quién se fue

Puro Show, el programa chimentero que comandan Pampito y Matías Vázquez en Canal 13, logró consolidarse y terminar el año "bien arriba", luchando "con dignidad" por el rating. Sin embargo, la estabilidad del ciclo se vio sacudida por una "segunda baja" en pocas semanas, que puso en aprietos a la producción de cara al cierre de la temporada.

El primer golpe fue la inesperada partida de Fernanda Iglesias, quien fuera la cabeza de las panelistas y la que, según el informe, alcanzó su mejor rendimiento al contar sobre los nuevos engaños de Diego Latorre a Yanina Latorre. Iglesias se fue tentada para trabajar con María Belén Ludueña en las tardes del canal. La producción de Puro Show sintió la pérdida, pero se recuperó rápidamente con la contratación de la "siempre eficiente, rendidora y explosiva" Nancy Duré.

No obstante, cuando el ciclo se estaba recomponiendo, sufrió un nuevo "mazazo". Se trata de la renuncia de Caro Molinari, quien notificó a la producción que ya no formará parte del programa. Molinari llamó la atención desde el principio por lo informada que estaba en la mesa y por las notas que logró, y se supo que su decisión de bajarse obedece a la persecución de "nuevos objetivos profesionales".

Esta nueva baja es sensible para el ciclo. La periodista Laura Ubfal describió la compleja situación que se vive en el interior del que muchos consideran que es "el programa chimentero del momento". Ubfal explicó que, si bien: "Cuando se fue Ferrnanda Iglesias rápidamente contrataron a Nancy Duré, pero ahora se supone que les va a costar un poco más por el momento del año en el que estamos, con mucha gente negociando continuidades en sus programas".

Todo indica que la renuncia de la exmodelo sorprendió a la producción, que le solicitó que "aguantara" al menos hasta el próximo viernes, o en el peor de los casos, hasta que se consiga a alguien que pueda reemplazarla. La tarea se presenta sumamente difícil, según fuentes cercanas, ya que "No saben dónde encontrar alguien para reemplazo", y hacerlo "Con su misma eficacia, difícil".