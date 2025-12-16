Publicidad
Publicidad

Huarpe Deportivo > Semifinal decisiva

UPCN San Juan Vóley va por un lugar en la final de la Copa ACLAV 2025

El conjunto dirigido por Fabián Armoa intentará conseguir el pase a la final en el Polideportivo Gorki Grana.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
UPCN enfrenta a Defensores de Banfield en busca de un lugar en la final de la Copa ACLAV.

UPCN San Juan Vóley afrontará este martes 16 de diciembre una instancia decisiva en la Copa ACLAV 2025. El equipo sanjuanino disputará la semifinal del certamen frente a Defensores de Banfield, desde las 18, en el Polideportivo Gorki Grana de Castelar, provincia de Buenos Aires, con el objetivo de meterse en una nueva final nacional.

El Gremial accedió a esta instancia tras una sólida actuación en la fase de grupos. En el cierre de la zona, UPCN venció 3-1 a River Plate, con parciales de 25-15, 25-11, 26-28 y 25-19, resultado que le permitió finalizar como líder. Previamente, el conjunto dirigido por Fabián Armoa había debutado con otro triunfo por 3-1 ante Waiwen, completando una fase inicial perfecta.

Publicidad

Del otro lado estará Defensores de Banfield, que también terminó primero en su grupo. El conjunto bonaerense integró la Zona 1 junto a Boca Juniors y San Lorenzo, y logró imponerse con autoridad: derrotó 3-0 al Xeneize y superó 3-1 al Cuervo, asegurando así su clasificación a semifinales.

Ambos equipos cuentan con un antecedente reciente en la temporada. Se enfrentaron el pasado sábado 6 de diciembre, durante el Tour 3 disputado en San Juan, donde Defensores de Banfield se impuso por 3-1 en un partido muy parejo, con parciales de 25-22, 25-23, 22-25 y 27-25.

Publicidad

El ganador del cruce de esta tarde accederá a la final de la Copa ACLAV 2025. En la otra semifinal se medirán Ciudad Vóley de Capital Federal y Monteros de Tucumán, encuentro que se jugará desde las 21 horas, también en el Gorki Grana. Ambas semifinales tendrán entrada libre y gratuita y serán transmitidas en vivo por la señal de Fox Sports.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS