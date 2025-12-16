UPCN San Juan Vóley afrontará este martes 16 de diciembre una instancia decisiva en la Copa ACLAV 2025. El equipo sanjuanino disputará la semifinal del certamen frente a Defensores de Banfield, desde las 18, en el Polideportivo Gorki Grana de Castelar, provincia de Buenos Aires, con el objetivo de meterse en una nueva final nacional.

El Gremial accedió a esta instancia tras una sólida actuación en la fase de grupos. En el cierre de la zona, UPCN venció 3-1 a River Plate, con parciales de 25-15, 25-11, 26-28 y 25-19, resultado que le permitió finalizar como líder. Previamente, el conjunto dirigido por Fabián Armoa había debutado con otro triunfo por 3-1 ante Waiwen, completando una fase inicial perfecta.

Del otro lado estará Defensores de Banfield, que también terminó primero en su grupo. El conjunto bonaerense integró la Zona 1 junto a Boca Juniors y San Lorenzo, y logró imponerse con autoridad: derrotó 3-0 al Xeneize y superó 3-1 al Cuervo, asegurando así su clasificación a semifinales.

Ambos equipos cuentan con un antecedente reciente en la temporada. Se enfrentaron el pasado sábado 6 de diciembre, durante el Tour 3 disputado en San Juan, donde Defensores de Banfield se impuso por 3-1 en un partido muy parejo, con parciales de 25-22, 25-23, 22-25 y 27-25.

El ganador del cruce de esta tarde accederá a la final de la Copa ACLAV 2025. En la otra semifinal se medirán Ciudad Vóley de Capital Federal y Monteros de Tucumán, encuentro que se jugará desde las 21 horas, también en el Gorki Grana. Ambas semifinales tendrán entrada libre y gratuita y serán transmitidas en vivo por la señal de Fox Sports.