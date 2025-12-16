Huarpe Deportivo > Semifinal decisiva
UPCN San Juan Vóley va por un lugar en la final de la Copa ACLAV 2025
POR REDACCIÓN
UPCN San Juan Vóley afrontará este martes 16 de diciembre una instancia decisiva en la Copa ACLAV 2025. El equipo sanjuanino disputará la semifinal del certamen frente a Defensores de Banfield, desde las 18, en el Polideportivo Gorki Grana de Castelar, provincia de Buenos Aires, con el objetivo de meterse en una nueva final nacional.
El Gremial accedió a esta instancia tras una sólida actuación en la fase de grupos. En el cierre de la zona, UPCN venció 3-1 a River Plate, con parciales de 25-15, 25-11, 26-28 y 25-19, resultado que le permitió finalizar como líder. Previamente, el conjunto dirigido por Fabián Armoa había debutado con otro triunfo por 3-1 ante Waiwen, completando una fase inicial perfecta.
Del otro lado estará Defensores de Banfield, que también terminó primero en su grupo. El conjunto bonaerense integró la Zona 1 junto a Boca Juniors y San Lorenzo, y logró imponerse con autoridad: derrotó 3-0 al Xeneize y superó 3-1 al Cuervo, asegurando así su clasificación a semifinales.
Ambos equipos cuentan con un antecedente reciente en la temporada. Se enfrentaron el pasado sábado 6 de diciembre, durante el Tour 3 disputado en San Juan, donde Defensores de Banfield se impuso por 3-1 en un partido muy parejo, con parciales de 25-22, 25-23, 22-25 y 27-25.
El ganador del cruce de esta tarde accederá a la final de la Copa ACLAV 2025. En la otra semifinal se medirán Ciudad Vóley de Capital Federal y Monteros de Tucumán, encuentro que se jugará desde las 21 horas, también en el Gorki Grana. Ambas semifinales tendrán entrada libre y gratuita y serán transmitidas en vivo por la señal de Fox Sports.
