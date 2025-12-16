Laura Ubfal reveló con qué conductor no volvería a trabajar tras ser maltratada

Laura Ubfal posee una vasta trayectoria en los medios de comunicación, y a lo largo de su carrera como periodista, ha trabajado con casi todos los conductores de la televisión y la radio. La actual panelista de LAM e Infama reveló en una charla íntima con Pronto que ha pasado por más de cien trabajos y ha compartido pantalla con 47 conductores.

A pesar de su extensa lista de colaboraciones, Ubfal señaló que solo hay una diva de la televisión con la que nunca laburó: Susana Giménez. “La única con la que no trabajé es con Susana Giménez, pero después trabajé con todo el mundo”, afirmó.

A pesar de la gran cantidad de conductores con los que trabajó, Ubfal fue clara al identificar a aquellos con los que jamás volvería a colaborar. El nombre más contundente fue el de Chiche Gelblung.

Ubfal explicó que su rechazo no es hacia Gelblung “como ser humano”, sino hacia su método de trabajo. “El tiene una técnica que es llevarte la contra y no le importa la información. Si decís blanco, él te responde negro. ¡Es insufrible!”. Aunque reconoció que a Gelblung le ha ido muy bien con ese estilo, a ella no le resulta.

También descartó la posibilidad de volver a trabajar con Rolando Hanglin, debido a que a él le gusta que cada panelista se limite a hablar solo de su propio tema, lo que Ubfal considera "¡aburridísimo!".