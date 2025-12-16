El terrible accidente que sufrió Guillermina Valdés: "Me rompí la..."

Guillermina Valdés, quien hoy se presenta como una mujer segura y plantada, capaz de establecer límites, ha logrado mantener un perfil relativamente bajo a pesar de sus relaciones con hombres importantes del medio. Sin embargo, la actriz y empresaria reveló recientemente una situación crítica de su pasado que la llevó al extremo.

Durante una aparición en el programa "La mañana de Moria", Valdés confesó que en el pasado sufrió intensamente el acoso de la prensa. “Soy fóbica a la exposición. Ahora no estoy tan perseguida pero hubo un momento que sí, estaba re chapa”, reveló, destacando que la sobreexposición fue incluso un punto de conflicto en su relación con Marcelo Tinelli.

El nivel de paranoia de Valdés era tal que la llevó a sufrir un grave accidente. Estaba en una segunda cita y, al bajar de un taxi, vio a un fotógrafo. En su apuro por pasar desapercibida, no se dio cuenta de que estaba "empezando a ver mal".

“Me apuré y yo no me daba cuenta que estaba empezando a ver mal... la cosa es que iba a entrar a un lugar pero no vi el vidrio que había, le entré con todo y me rompí la nariz”, detalló Guillermina.

La anécdota se tornó más complicada ya que Valdés, mientras maldecía a la prensa, tuvo un sangrado terrible por cerca de tres horas, pero se negó a ir a atenderse por miedo a que la vieran.

A pesar del mal momento, la experiencia sirvió para que la empresaria hiciera un "click" y decidiera vivir más tranquila. “La verdad es que no hay que escaparse, menos por una foto. Encima tampoco uno hace nada malo, no hay que salir corriendo para evitar la foto de un beso”, reflexionó.