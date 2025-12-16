El novio de Wanda Nara involucrado en las causas de estafa de Payarola

Luego de que Wanda Nara se presentara a declarar en la Fiscalía por la causa de Nicolás Payarola y negara haber tenido conocimiento de los manejos fraudulentos que se le adjudican a su ex abogado, José Vera, el abogado de uno de los denunciantes, habló e involucró de manera indirecta a la mediática en la causa.

Según el relato que el letrado hizo en Desayuno Americano, su cliente aseguró que Martin Migueles, actual pareja de Wanda Nara, tuvo una reunión con él y le prometió que trabajaría con ella.

El denunciante, defendido por el doctor Vera, ya tenía sospechas de que Nicolás Payarola lo estaba estafando. Payarola le había sacado mucho dinero para una supuesta inversión y le aseguró que trabajaría como influencer con L-Gante y con Wanda Nara, incluso incitándolo a vender su auto para pagar. Ante la desconfianza, al cliente le aconsejaron exigir una reunión con los famosos, y en ese punto apareció Migueles.

Payarola le había asegurado al damnificado que Wanda Nara lo iba a recibir. Así fue como el cliente llegó al Chateau Libertador, donde Migueles le facilitó el acceso al edificio y lo recibió en el departamento. Martin Migueles le hizo al damnificado una suerte de entrevista de contratación, preguntándole qué tenía para ofrecerle.

El damnificado no logró ver a la mediática. Cuando llegó el momento, Migueles le dijo que Wanda todavía estaba descansando porque había tenido un evento. El doctor Vera dijo que Migueles recibió a uno de los damnificados de Payarola y le prometió ver a Wanda. El damnificado le dijo quién era, qué hacía y cuántos seguidores tenía. En ese momento, le dijo a Migueles que Payarola le había prometido conocer a Wanda, y Migueles confirmó que era verdad. Luego, Migueles se fue, regresó a los minutos, le dijo que Wanda estaba durmiendo e intercambiaron teléfonos para un supuesto nuevo encuentro. Esa nueva cita, según la exposición de José Vera, jamás llegó a concretarse.